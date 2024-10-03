Илон Маск высказался об ограничении свободы слова в США

Предприниматель Илон Маск в социальной сети "X”* написал, что демократическая партия стремится ограничить право граждан США на свободу слова, оправдывая это борьбой с тем, что может быть признано ненавистническими высказываниями.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Как уже сообщалось на этой неделе, политик Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что возможная победа кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре может привести к усилению цензуры в США.

*бывший Twitter, заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры

Уточнения

И́лон Рив Маск - основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).

