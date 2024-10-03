МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану

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Министерство иностранных дел Польши рекомендовало президенту Польши Анджею Дуде воздержаться от участия в праздновании 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана. Президент предостережение проигнорировал.

Фото: wikimapia by Witia, CC BY-SA 3.0

"Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер — известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента", — объяснили в МИД Польши.

Празднование 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана состоялось 28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии. На мероприятии присутствовали президенты Польши, Словакии и Сербии — Анджей Дуда, Петер Пеллегрини и Александар Вучич, а также премьер-министры Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Уточнения

По́льша - государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Имеет сухопутную границу с Россией Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.

