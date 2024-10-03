Министерство иностранных дел Польши рекомендовало президенту Польши Анджею Дуде воздержаться от участия в праздновании 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана. Президент предостережение проигнорировал.
"Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер — известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента", — объяснили в МИД Польши.
Празднование 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана состоялось 28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии. На мероприятии присутствовали президенты Польши, Словакии и Сербии — Анджей Дуда, Петер Пеллегрини и Александар Вучич, а также премьер-министры Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо.
По́льша - государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Имеет сухопутную границу с Россией Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.