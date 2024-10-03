Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МЭР рекомендовал туроператорам не штрафовать россиян за отмену туров в Иран
Российский хоккеист стал участником потасовки из-за одноклубника в игре НХЛ
Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин
Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Астрономы ESA представили уникальное изображение гибридной Галактики NGC 4694
Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!
Депутат Колунов: нужно наказывать родителей детей-квадроберов и лишать их прав
Виктория Боня после похода в горы показала преображённое лицо: пойду на свидание

МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану

0:53
Мир

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало президенту Польши Анджею Дуде воздержаться от участия в праздновании 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана. Президент предостережение проигнорировал.

МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану
Фото: wikimapia by Witia, CC BY-SA 3.0

"Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер — известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента", — объяснили в МИД Польши.

Празднование 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана состоялось 28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии. На мероприятии присутствовали президенты Польши, Словакии и Сербии — Анджей Дуда, Петер Пеллегрини и Александар Вучич, а также премьер-министры Венгрии и СловакииВиктор Орбан и Роберт Фицо.

Уточнения

По́льша - государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Имеет сухопутную границу с Россией Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Астрономы ESA представили уникальное изображение гибридной Галактики NGC 4694
Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!
МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану
Депутат Колунов: нужно наказывать родителей детей-квадроберов и лишать их прав
Виктория Боня после похода в горы показала преображённое лицо: пойду на свидание
Княгиня Ольга — путь от Огня к Свету: премьера музыкальной мистерии в театре Русская песня
Рейс из Сиднея в Веллингтон вернулся обратно из-за странного запаха на борту
Эвелина Блёданс высказалась о суде Прилучного и Муцениеце: никто ему ребёнка не отдаст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.