Российскую гуманитарную помощь доставили в Ливан

Самолет Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации доставил в Бейрут гуманитарную помощь для жителей Ливана, сообщил корреспондент информационного агентства ТАСС.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Российский специальный авиарейс доставил в Бейрут, столицу Ливана, 33 тонны гуманитарного груза. В состав груза вошли продовольственные товары, медикаменты, предметы первоочередной необходимости, а также электрогенераторы мощностью 80 кВт. Этот рейс был организован по президента Российской Федерации Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против движения "Хезболлах" в Ливане. В рамках этой операции израильские силы наносят массированные удары по военным объектам этого движения. Заявленная цель операции — создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы проживавшие там десятки тысяч людей могли вернуться в свои дома. 27 сентября в результате одного из израильских ударов в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции на юге Ливана.

Уточнения

Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.

