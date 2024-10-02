Армянское телевидение готово предоставить прямой эфир лидеру протестов

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Общественное телевидение Армении выразило готовность провести прямое интервью с архиепископом Багратом Галстаняном, возглавляющим протестное движение. Вечером в среду участники акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направились к зданию телекомпании, настаивая на предоставлении им прямого эфира.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, CC BY-SA 3.0

В заявлении Общественного телевидения отмечается, что с момента возникновения движения вещатель неоднократно приглашал его лидеров для участия в эфире, но в большинстве случаев получал отказ. Тем не менее, тех, кто соглашался на интервью, принимали в эфире. Телевидение подчеркнуло, что остается верным своей миссии и готово предоставить прямой эфир Баграту Галстаняну или любому другому лидеру движения для интервью.

Однако лидер протестного движения заявил, что время для интервью уже прошло. По его словам, им необходимо передать послание в эфире, а не участвовать в интервью. Галстанян подчеркнул, что активная фаза борьбы началась 2 октября и будет продолжаться до гарантированной победы.

Протесты с требованием отставки Пашиняна, прекращения делимитации границы с Азербайджаном и передачи приграничных территорий Баку начались в Ереване 9 мая. С середины июня активность движения снизилась, но в конце сентября Галстанян объявил о возобновлении интенсивных акций.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.

