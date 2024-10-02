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Иностранное государство подозревается в кибератаке на полицию Нидерландов

1:13
Мир

Недавняя кибератака в Нидерландах, результатом которой стала кража контактных данных всех полицейских, вероятно, была организована иностранным государством. Об этом сообщил министр юстиции и безопасности королевства Давид ван Вил.

Иностранное государство подозревается в кибератаке на полицию Нидерландов
Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, CC BY-SA 4.0

На прошлой неделе ван Вил объявил, что в результате хакерской атаки были украдены служебные контактные данные всех сотрудников полиции. В письме, направленном в палату представителей Нидерландов, министр отметил, что согласно оценкам разведывательных и охранных служб страны, за этим инцидентом, скорее всего, стоит какое-то государство.

Министр уточнил, что утечка включала глобальный список адресов, включая визитные карточки Outlook с именами, адресами электронной почты, номерами телефонов и в некоторых случаях личной информацией полицейских. Помимо этого, были похищены контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, взаимодействующих с полицией.

В настоящее время правоохранительные органы Нидерландов принимают все необходимые меры для защиты своих сотрудников и предотвращения дальнейшего ущерба.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами). В Западной Европе территория омывается Северным морем (длина береговой линии — 451 км) и граничит с Германией (577 км) и Бельгией (450 км).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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