Илон Маск поддержал идею Виктора Орбана отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель

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Американский бизнесмен Илон Маск одобрил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по направлению нелегальных мигрантов в центр Брюсселя в случае, если Евросоюз продолжит оказывать давление на Будапешт.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

Ранее Орбан в своём аккаунте в соцсетях предупредил, что если ЕС не прекратит давление и не компенсирует расходы на охрану внешних границ, Венгрия отправит мигрантов в Брюссель. Маск, в свою очередь, ответил на публикацию Орбана, назвав эту идею удачной.

В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш также заявил, что если Брюссель заинтересован в мигрантах, Венгрия готова отправить их туда. Однако представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер подчеркнула, что подобные действия нарушат законы ЕС.

Кроме того, Венгрия выразила намерение подать иск против Еврокомиссии, если та не возместит расходы на охрану границ от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе Венгрия ужесточила политику в отношении мигрантов и беженцев, что вызвало критику со стороны ООН и ЕС.

В июне Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и ежедневные штрафы в один миллион евро за отказ выполнять предыдущие решения суда по приему мигрантов. Премьер-министр Орбан заявил, что Венгрия не изменит свою миграционную политику, добавив, что на решения суда ЕС влияет американский миллиардер Джордж Сорос.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

