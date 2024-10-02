США критикуют Израиль за объявление Гутерреша персоной нон грата

Соединенные Штаты считают непродуктивным шаг Израиля, объявившего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата. Об этом в среду сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Миллер отметил, что, по мнению США, данное решение не принесет никакой пользы.
Ранее в тот же день Министерство иностранных дел Израиля запретило Гутеррешу въезд в страну, заявив, что он не осудил иранскую ракетную атаку и, следовательно, "недостоин ступать на израильскую землю". Кроме того, глава ведомства обвинил генсека ООН в поддержке палестинского движения ХАМАС, бойцы которого вторглись в Израиль 7 октября 2023 года. В Тель-Авиве подчеркнули, что такое поведение Гутерреша оставит "пятно в истории ООН на долгие годы".
Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш, или Гуте́рреш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.