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США критикуют Израиль за объявление Гутерреша персоной нон грата

0:57
Мир

Соединенные Штаты считают непродуктивным шаг Израиля, объявившего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата. Об этом в среду сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

США критикуют Израиль за объявление Гутерреша персоной нон грата
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Миллер отметил, что, по мнению США, данное решение не принесет никакой пользы.

Ранее в тот же день Министерство иностранных дел Израиля запретило Гутеррешу въезд в страну, заявив, что он не осудил иранскую ракетную атаку и, следовательно, "недостоин ступать на израильскую землю". Кроме того, глава ведомства обвинил генсека ООН в поддержке палестинского движения ХАМАС, бойцы которого вторглись в Израиль 7 октября 2023 года. В Тель-Авиве подчеркнули, что такое поведение Гутерреша оставит "пятно в истории ООН на долгие годы".

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш, или Гуте́рреш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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