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Европарламент готовится к утверждению нового состава Еврокомиссии

1:41
Мир

В ближайшее время Европарламент приступит к рассмотрению кандидатур на посты еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Согласно заявлению, распространенному в среду, кандидаты будут приглашены для выступления перед соответствующими парламентскими комитетами на слушаниях, которые помогут определить, соответствуют ли они предлагаемым должностям.

Европарламент готовится к утверждению нового состава Еврокомиссии
Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Переговоры продлятся до 12 ноября. Чтобы быть допущенными к выступлению перед парламентариями, кандидаты должны будут доказать отсутствие конфликта интересов, который может помешать им эффективно работать на посту еврокомиссара.

По завершении слушаний, избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список кандидатов на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента. Этот список должен быть утвержден простым большинством голосов.

После этого новый состав Еврокомиссии будет формально утвержден квалифицированным большинством глав государств и правительств Евросоюза. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок, в которых подчеркивается необходимость достижения конкурентоспособности Европы, укрепления ее единства и усиления ее роли на международной арене.

Глава ЕК также подчеркнула, что новый состав Еврокомиссии будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Кроме того, она отметила, что новый состав будет состоять на 40% из женщин, которые получат четыре из шести постов вице-председателей.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen), урожд. А́льбрехт (нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политик, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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