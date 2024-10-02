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Украина получит $1 миллиард от США на восстановление энергетики

1:35
Мир

Украина получит финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов от агентства США по международному развитию (USAID), из которых 825 миллионов будут направлены на поддержку и восстановление энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украина получит миллиард от США на восстановление энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Согласно его словам, администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении значительной суммы для стабилизации энергетической системы Украины. Эти средства станут ключевой помощью в восстановлении объектов энергетики, пострадавших в результате конфликта.

По данным украинского агентства УНИАН, общая сумма американской помощи составит 1 миллиард долларов. Из них 275 миллионов будут использованы для гуманитарной помощи, направленной на поддержку гражданского населения. Кроме того, USAID запустило пятилетнюю программу реабилитации украинских граждан, на реализацию которой выделено 13 миллионов долларов. Об этом сообщалось в Telegram-канале агентства.

Ранее, в августе, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинские власти передали США список необходимой техники для восстановления энергетической инфраструктуры и рассчитывали на получение около 800 миллионов долларов для этих целей. Как стало известно теперь, их ожидания практически совпали с объемом реальной помощи.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (АМР США) (англ. United States Agency for International Development, USAID) — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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