Камала Харрис опережает Трампа в ключевых штатах перед выборами

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа на один процентный пункт в рейтинге популярности в семи неопределившихся штатах.
Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного аналитическим порталом Cook Political Report совместно с исследовательскими фирмами BSG и GS Strategy Group.
По данным опроса, 49% респондентов заявили, что собираются поддержать Харрис, в то время как 48% отдадут свои голоса за Трампа. При этом 2% участников все еще не decided в своем выборе.
Интересные данные были получены при опросе о том, какой из кандидатов в большей степени может нанести ущерб США в долгосрочной перспективе. Мнения разделились ровно пополам: по 50% респондентов считают, что и демократ, и республиканец могут навредить стране.
Опрос был проведен с 19 по 25 сентября среди 2941 вероятного избирателя в неопределившихся штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду, Пенсильванию и Висконсин. Примечательно, что погрешность опроса в отчете не указана.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. На этих выборах Камала Харрис будет представлять Демократическую партию, в то время как Республиканскую партию вновь возглавит бывший президент Дональд Трамп.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.