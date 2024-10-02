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Камала Харрис опережает Трампа в ключевых штатах перед выборами

1:36
Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа на один процентный пункт в рейтинге популярности в семи неопределившихся штатах.

Камала Харрис опережает Трампа в ключевых штатах перед выборами
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного аналитическим порталом Cook Political Report совместно с исследовательскими фирмами BSG и GS Strategy Group.

По данным опроса, 49% респондентов заявили, что собираются поддержать Харрис, в то время как 48% отдадут свои голоса за Трампа. При этом 2% участников все еще не decided в своем выборе.

Интересные данные были получены при опросе о том, какой из кандидатов в большей степени может нанести ущерб США в долгосрочной перспективе. Мнения разделились ровно пополам: по 50% респондентов считают, что и демократ, и республиканец могут навредить стране.

Опрос был проведен с 19 по 25 сентября среди 2941 вероятного избирателя в неопределившихся штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду, Пенсильванию и Висконсин. Примечательно, что погрешность опроса в отчете не указана.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. На этих выборах Камала Харрис будет представлять Демократическую партию, в то время как Республиканскую партию вновь возглавит бывший президент Дональд Трамп.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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