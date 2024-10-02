Орбан угрожает отправить мигрантов в Брюссель в ответ на давление ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что если Евросоюз продолжит давить на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС, он отправит нелегальных мигрантов прямо в сердце Евросоюза — на главную площадь Брюсселя. Об этом он заявил в своем посте в соцсетях.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Орбан выразил возмущение позицией Брюсселя, который настаивает на наказании Венгрии за ее решительные меры по защите границ ЕС. В случае дальнейшего давления со стороны ЕС, он пообещал доставить мигрантов, пытающихся проникнуть через венгерскую границу, directly в столицу Евросоюза.

Ранее, в августе, глава администрации Орбана Гергей Гуйяш также заявлял, что если Брюссель хочет принимать мигрантов, Венгрия будет рада отправить их туда. Однако представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация такого плана со стороны Будапешта будет расцениваться как нарушение законов ЕС.

Кроме того, венгерские власти объявили о готовности подать иск против Еврокомиссии, если та не согласится компенсировать расходы Будапешта на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.

После миграционного кризиса в Европе Венгрия перешла к жесткой политике в отношении беженцев и мигрантов, которые пытаются пересечь ее территорию. Такая позиция привела к серьезной критике со стороны гуманитарных организаций ООН и институтов ЕС. В июне Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Венгрию выплатить штраф в 200 миллионов евро и дополнительно по миллиону евро каждый день за отказ соблюдать решения суда, касающиеся приема мигрантов.

Орбан заявил, что его страна не собирается менять миграционную политику, и обвинил суд ЕС в том, что им "управляет американский миллиардер Джордж Сорос", что вызывает недовольство в венгерском правительстве.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.

