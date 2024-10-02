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Иран предупреждал Хасана Насруллу о планах Израиля по его устранению

2:50
Мир

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично предупредил генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу о том, что Израиль готовит его убийство, и предложил ему перебраться в Иран для обеспечения безопасности. Об этом сообщили три иранских источника агентству Reuters.

Иран предупреждал Хасана Насруллу о планах Израиля по его устранению
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Согласно их информации, сразу после нападения, совершенного с использованием пейджеров, начиненных взрывчаткой, 17 сентября, Хаменеи решил отправить свое предупреждение. Посланник Хаменеи передал Насрулле, что according to данным иранской разведки, в рядах "Хезболлах" могли действовать израильские агенты, что создавало реальную угрозу для его жизни. Хаменеи предложил лидеру движения временно покинуть Ливан и укрыться в Иране.

По данным агентства, посланником выступил командующий силами "Кудс" КСИР (элитного подразделения Иранской революционной гвардии) Аббас Нилфорушан. Сообщается, что он погиб вместе с Насруллой в бункере во время израильского удара в конце сентября.

Один из собеседников Reuters отметил, что Насрулла был уверен в своей безопасности и полностью доверял своему ближайшему окружению, невзирая на предупреждения Ирана о возможной утечке информации и проникновении в ряды "Хезболлах".

Ночь на 1 октября ознаменовалась началом сухопутной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Израильские военные объявили, что проводят ограниченные рейды против военизированных формирований "Хезболлах" в приграничном районе. Ранее, в конце сентября, Израиль начал массированные бомбардировки Ливана, мотивируя их необходимостью разрушения инфраструктуры движения.

В результате этих ударов, помимо Хасана Насруллы и других лидеров "Хезболлах", погибли и мирные граждане, число жертв среди которых продолжает расти.

17 и 18 сентября на территории Ливана произошла серия взрывов средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, в результате этих инцидентов погибли 37 человек, более 3 тысяч получили ранения. Причина одновременного взрыва тысяч устройств остается неизвестной до сих пор. Ливанские власти и "Хезболлах" обвинили в произошедшем Израиль, однако официальные представители Израиля не комментировали свою возможную причастность.

Российский МИД также откликнулся на эти события. Официальный представитель Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь крупный конфликт на Ближнем Востоке.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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