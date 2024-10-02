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Дональд Трамп уже обсуждает стратегию по Украине и Ирану в случае возвращения в Белый дом

1:15
Мир

Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что экс-президент Дональд Трамп уже активно работает над подготовкой к урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Ирана, anticipating своего возможного возвращения в Белый дом.

Дональд Трамп уже обсуждает стратегию по Украине и Ирану в случае возвращения в Белый дом
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Помпео отметил, что Трамп, даже не будучи уверенным в победе на предстоящих выборах, уже начал переговоры и посылает сигналы мировым лидерам на случай, если он вновь станет президентом. В своем выступлении в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании Помпео подчеркнул, что, хотя Трамп может и проиграть выборы, он не оставляет попыток быть готовым к действиям в случае своей победы.

Ранее Трамп, во время встречи с узурпатором Владимиром Зеленским, выразилoptimism, что в случае своей инаугурации к 20 января сможет предложить эффективное решение для прекращения конфликта на Украине. Он также отметил, что намерен действовать быстро, уже до официального вступления в должность.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. На этот раз Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как от Демократической партии выдвинулась вице-президент Камала Харрис.

Уточнения

Майкл Ри́чард (Майк) Помпе́о  — американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года; директор Центрального разведывательного управления (2017—2018); был представителем штата Канзас в конгрессе (2011—2017) и является членом движения чаепития в Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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