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Небензя обратил внимание, что Америка ведет переговоре по Газе сама с собой

2:23
Мир

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры по освобождению заложников в Газе и достижению перемирия словно бы "сами с собой". По его мнению, Вашингтон уже пятый раз использовал право вето в Совете Безопасности для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.

Небензя обратил внимание, что Америка ведет переговоре по Газе сама с собой
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 4.0

Российский дипломат отметил, что с начала июля США пытаются провести так называемую "тихую дипломатию", предлагая план президента Байдена по заключению соглашения между Израилем и ХАМАС. Однако, по словам Небензи, эти усилия оставляют впечатление, что Вашингтон занимается не столько реальными переговорами, сколько имитацией деятельности, рекламируя свою инициативу.

Во время заседания Совета Безопасности ООН он подчеркнул, что российская сторона не может поддержать этот план, так как считает, что переговоры по столь деликатному вопросу должны быть более прозрачными и включать шире представительство других стран.

В середине июня Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию США (2735), которая включала поэтапный план Байдена по прекращению огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Документ в основном повторял трехэтапное предложение Израиля, которое Байден ранее обнародовал. В резолюции призывались обе стороны незамедлительно выполнить условия инициативы без лишних условий.

План предусматривает три этапа. Первый включает в себя немедленное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и обмен арестованными палестинцами. Во второй фазе стороны должны договориться об окончательном прекращении боевых действий в обмен на освобождение остальных заложников и вывода войск. Третий этап направлен на начало долгосрочного восстановления Газы.

Небензя выразил сомнение в том, что текущая стратегия США приведет к долгосрочному миру в регионе, отметив, что Россия будет продолжать отстаивать более сбалансированный и многосторонний подход к урегулированию конфликта.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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