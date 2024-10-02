Лорда-миллионера Вахида Алли подозревают в нарушении правил Палаты лордов

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Лорд-миллионер Вахид Алли, один из главных спонсоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал предметом расследования в Палате лордов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте британского парламента.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, лорд Алли попал под следствие из-за обвинений в том, что он не задекларировал свои интересы, что является обязательным для всех членов палаты. В публикации указывается, что расследование касается нескольких человек, включая Алли, который подозревается в нарушении двух пунктов Кодекса поведения парламентариев.

В так называемом "реестре интересов" лорды обязаны отражать свою деятельность в компаниях, ownership в различных организациях, а также иное имущество, которое может потенциально повлиять на их парламентские обязанности. В случае лорда Алли, ему инкриминируется несвоевременная регистрация данных интересов, что вызвало интерес со стороны комиссии.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на реестр финансовых интересов сообщил, что с декабря 2019 года лорд Алли подарил Киру Стармеру подарки общей стоимостью около 39 тысяч фунтов стерлингов. Из них около 20,4 тысяч составила оплата за проживание, 16,2 тысяч — "рабочая одежда", а оставшиеся 2,48 тысяч — несколько пар очков. Примечательно, что лорд также оплачивал одежду для супруги премьера, Виктории Стармер.

После того как информация о недекларированных подарках стала достоянием общественности, Кир Стармер оказался в эпицентре скандала и подвергся критике. Газета The Times даже предположила, что премьеру может грозить расследование по поводу нарушения парламентских норм. Однако, как позже сообщил Sky News, Стармеру удалось избежать официального расследования.

В ответ на скандал британский премьер, вместе с рядом высокопоставленных министров, принял решение больше не принимать спонсорские средства на покупку вещей из гардероба. Британские СМИ отмечали, что этот шаг был сделан для восстановления доверия со стороны общественности.

Уточнения

Пала́та ло́рдов — верхняя палата парламента Великобритании.



Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Sir Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политик, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. Ранее занимал должность лидера парламентской оппозиции (2020—2024).

