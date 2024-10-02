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Хезболлах нанесла удары по израильским военным в приграничной зоне

2:35
Мир

Ливанское движение "Хезболлах" провело серию атак на скопления израильских войск в приграничных районах, в результате чего среди военных появились погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба движения в среду.

Хезболлах нанесла удары по израильским военным в приграничной зоне
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

По информации из заявления, боевики исламского сопротивления выпустили управляемую ракету по группе израильских солдат, находившихся между населенными пунктами Одейси и Маскафааном. В результате этого удара источники в Хезболлах подтвердили, что среди израильтян есть убитые и раненые.

Ракетные обстрелы также были проведены по месту дислокации израильских войск в пограничном поселении Абирим примерно в 15:20 по московскому времени. Другая группа израильских военных подверглась атаке в районе между Маскафааном и Кфарджельади.

Утром в среду бойцы Хезболлах впервые вступили в прямое столкновение с израильскими солдатами, организовав засаду возле поселения Одейси. В дальнейшем подобные инциденты произошли в районе ливанского поселка Марун ар-Рас. На границе, недалеко от поселения Ярун, ливанские боевики подорвали диверсионную группу израильтян с использованием направленной взрывчатки, когда те пытались проникнуть на территорию Ливана.

В ответ израильская артиллерия и авиация продолжили наносить удары по южным и восточным районам Ливана. Бомбардировкам также подверглись кварталы южного пригорода Бейрута, где были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий.

С 1 октября 2023 года Израиль ведет сухопутную операцию против сил Хезболлах на юге Ливана, продолжая при этом воздушные нападения на соседнюю страну. По данным официальных источников, в результате этих действий погибло более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч ливанцев стали беженцами. Несмотря на потери в командном составе, Хезболлах продолжает активные наземные боевые действия и регулярно обстреливает израильскую территорию.

Официальные представители Израиля отмечают, что основной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых Хезболлах год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Хезболла́  — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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