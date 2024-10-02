В Германии частично закрыли вокзал из-за подозрения на вирус Марбург

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В центре Гамбурга произошла частичная эвакуация главного железнодорожного вокзала из-за возможного случая заражения лихорадкой Марбург. Как сообщили местные правоохранительные органы, один из пассажиров поезда ICE, прибывшего из Франкфурта, мог заразиться этим опасным вирусом в Руанде.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Согласно информации издания Hamburger Morgenpost, мужчина путешествовал вместе с сопровождающим и ранее прилетел во Франкфурт рейсом из Африки. Перед прибытием в Гамбург он связался с знакомым и признался, что у него повышенная температура, а также что он контактировал с человеком, болеющим лихорадкой Марбург.

Для предотвращения возможного распространения инфекции полиция временно ограничила доступ на вокзал. К месту также прибыла медицинская машина скорой помощи, специально оборудованная для транспортировки пациентов с высоким риском передачи заболевания.

В Руанде лихорадка Марбург уже унесла жизни девяти человек, еще 27 были признаны инфицированными. Вирус передается от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями инфицированных или загрязненными поверхностями. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент не существует вакцин или специфических антивирусных препаратов против этого заболевания. В качестве методов повышения выживаемости применяются поддерживающая терапия, включая регидратацию, и симптоматическое лечение.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. Первоначально этот вирус был обнаружен в Центральной и Восточной Африке в виде инфекции у человекообразных и нечеловекообразных приматов.

