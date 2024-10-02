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Иран угрожает Израилю решительными мерами в случае ответных действий

1:27
Мир

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с серьезным предупреждением Израилю, заявив, что его страна готова дать более мощный и решительный ответ в случае любой агрессии со стороны Тель-Авива. Это заявление было сделано после переговоров с эмиром Катара, что указывает на растущую напряженность в регионе.

Иран угрожает Израилю решительными мерами в случае ответных действий
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, CC BY 4.0

Пезешкиан подчеркнул, что Иран не заинтересован в дестабилизации ситуации, но действия Израиля, по его мнению, ведут к расширению насилия. Он отметил, что Тегеран не стремится к военному конфликту, однако вынужден реагировать на провокации.

Недавний ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана стал ответом на гибель нескольких высокопоставленных лиц, связанных с ближневосточными группировками. Израильские военные сообщили о перехвате значительного количества баллистических ракет, в то время как Иран утверждает, что нанес удар по военным объектам, включая базу Неватим.

Несмотря на отсутствие жертв среди израильтян, согласно сообщениям, в результате обстрела погиб палестинец на Западном берегу реки Иордан. Израиль обещает ответные меры, в то время как Россия критикует администрацию Байдена за неспособность урегулировать кризис на Ближнем Востоке.

Эта ситуация подчеркивает сложную динамику отношений в регионе и растущую напряженность между Ираном и Израилем

Уточнения

Масуд Пезешкиан  — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, президент Исламской Республики Иран с 30 июля 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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