Эксперт заявил, что дебаты кандидатов в вице-президенты США не повлияют на выборы

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По мнению Томаса Голлигана, профессора коммуникаций в Университете Южной Калифорнии, дебаты между претендентами на пост вице-президента США, республиканцем Джей-Ди Вэнсом и демократом Тимом Уолцем, были настолько сбалансированными, что вряд ли смогут существенно повлиять на выбор избирателей в предстоящих выборах.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

В ходе дебатов, состоявшихся во вторник, оба кандидата продемонстрировали свои позиции, но, по словам Голлигана, это вряд ли приведет к значительным изменениям в предвыборной гонке. Он отметил, что Вэнс, известный своей критикой внешней политики США, попытался представить себя в более мягком свете, смягчив риторику по сравнению с предыдущими выступлениями. Однако, по мнению эксперта, Вэнс не был до конца искренен в своих заявлениях.

Голлиган подчеркнул, что Вэнс, по сути, исказил свою позицию по вопросу абортов и уклонился от прямого ответа на вопрос о признании результатов выборов в случае поражения, что ранее сделал Майк Пенс. С другой стороны, Уолц, по мнению Голлигана, не смог убедительно ответить на вопрос о своей деятельности в период событий на площади Тяньаньмэнь, но эксперт сомневается, что это сыграет существенную роль в восприятии избирателей.

Профессор также выразил мнение, что интересным аспектом для обсуждения было бы выяснить, как далеко каждый из кандидатов готов зайти в вопросе поддержки Украины в конфликте с Россией.

Джей-Ди Вэнс, известный своей критикой военной помощи Украине и призывом к переговорам, также выступает за усиление внимания к Китаю. Внутренняя политика Вэнса включает поддержку запрета абортов и ужесточение миграционных правил.

Тим Уолц, напротив, занимает либеральную позицию, получив одобрение от знаменитости Тейлор Свифт за свою многолетнюю поддержку прав ЛГБТ* и права женщин. Однако его репутация была омрачена сообщениями о связи с правительством Китая в 1990-х годах, когда он якобы возглавлял организованную Китаем поездку американских школьников. Впоследствии Уолц, как утверждается, основал компанию, занимающуюся подобными турами, и поддерживал тесные связи с Китаем, одновременно занимая должность стипендиата в одном из китайских университетов.

Выборы президента США, на которых Камала Харрис будет представлять Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую, пройдут 5 ноября.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Уточнения

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс (англ. James David (J. D.) Vance; род. 2 августа 1984, Мидлтаун, Огайо) — американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

