Киевские власти опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину

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Депутат Верховной Рады Владимир Арьев выразил обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на Ближнем Востоке, считая, что это событие отвлечет внимание ключевых партнёров Украины, что может негативно сказаться на объёмах оказываемой помощи.

Фото: Telegram-канал "Крыша ТурДома"

Обострение, по его мнению, грозит переключением фокуса мирового сообщества с украинского конфликта на новые события в регионе.

1 октября Иран вновь подверг Израиль массированной ракетной атаке, заявив, что это был акт самообороны. Израильская армия сообщила, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить. В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие последствия падения ракет в различных районах Израиля.

По данным местных властей, жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца, на Западном берегу реки Иордан. Иранские источники утверждают, что удары были нацелены на израильские военные объекты, тогда как власти Израиля называют урон минимальным и обещают ответные действия. США также выразили готовность поддержать своего близкого союзника в регионе.

Арьев отметил, что обострение на Ближнем Востоке приведёт к тому, что внимание мирового сообщества, уже привыкшего к войне в Украине, сместится на новый, более "горячий" конфликт. По его мнению, если на фронте в Украине не произойдёт чего-то исключительного, потери Вооружённых сил Украины на Донбассе будут оставаться в тени информационной волны, связанной с ближневосточными событиями. Это, как прогнозирует депутат, может ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также высказал мнение, что конфликт на Ближнем Востоке станет для Запада приоритетом, отодвинув на второй план события на Украине.

Уточнения

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