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Украина начала рассылать повестки по почте

2:27
Мир

"Укрпочта", украинский государственный почтовый оператор, приступила к рассылке повесток военнообязанным по их домашним адресам в Прикарпатье. Об этом сообщило Ивано-Франковское областное военное командование.

Украина начала рассылать повестки по почте
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Эта мера принята в рамках усилий по мобилизации, направленных на привлечение призывников к военной службе.

Ранее стало известно, что украинское правительство выделило Министерству обороны почти 72 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на печать 900 тысяч повесток, которые планируется отправить до конца года.

Повестки, которые рассылает "Укрпочта", подписаны начальниками территориальных центров комплектования (ТЦК) с использованием электронных подписей. Каждая повестка содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, что позволяет точно идентифицировать документ. Областное военное командование уточнило, что документы направляются по известным адресам проживания военнообязанных.

После получения повестки мужчины призывного возраста обязаны в течение 14 дней явиться в ближайший военкомат. В случае неявки, к ним будут применяться административные меры, а данные передаваться в полицию для дальнейшего розыска. Однако конкретное количество уже разосланных повесток военные власти не раскрывают.

Введение новых правил мобилизации на Украине вступило в силу 18 мая. Согласно закону, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его принятия. Это можно сделать как лично, так и через электронный кабинет призывника. Новый порядок также предусматривает, что повестка считается вручённой даже в случае, если призывник её не видел: документ будет официально считаться доставленным с момента проставления штампа о невозможности личной передачи.

Кроме того, военнообязанных обязали всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по запросу представителей военкомата или полиции. В случае уклонения от мобилизации, нарушителей могут лишить права на управление транспортным средством. Примечательно, что документ не содержит сроков демобилизации, что вызвало недовольство у части депутатов Верховной Рады.

Уточнения

Акционерное общество «Укрпошта» (АО «Укрпошта», укр. Акціонерне товариство «Укрпошта», АТ «Укрпошта») — компания-оператор почтовой связи Украины.

Повестка — документ об официальном необязательном либо (чаще) обязательном вызове в какой-либо официальный орган, например, в суд (на судебные или внесудебные слушания), на допрос (в полицию/милицию/другие следственные органы), по призыву (в призывной пункт военного комиссариата) и так далее.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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