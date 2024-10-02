Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) продолжают выполнять свои задачи, несмотря на рост напряжённости в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, подчеркнув, что миротворцы остаются на своих позициях, даже несмотря на запрос Израиля о возможной передислокации.
Гутерреш выразил благодарность как военному, так и гражданскому персоналу ВСООНЛ за их преданность делу сохранения мира, особо отметив вклад государств, предоставляющих войска для миссии. Он также подчеркнул, что флаг ООН продолжает развеваться в зоне конфликта, символизируя стремление к стабильности и безопасности в регионе.
Таким образом, силы ООН в Ливане остаются важным элементом поддержания мира, несмотря на текущие вызовы и усиливающееся напряжение.
Миротво́рческие си́лы ООН (миротво́рческий континге́нт ООН; фр. Les casques bleus, нем. Blauhelme) — вооружённые контингенты государств — членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и так далее), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.