Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русские дома в Африке: Нигер в сфере интересов народной дипломатии
Новая геологическая эпоха: ученые назвали точное время начала антропоцена
Рептилию из Атлантического океана обнаружили на Соловках
Не слушайте синоптиков: автоэксперт рассказал, когда точно пора менять шины на зимние
Жители посёлка Ложок в Новосибирской области борются за воду
Натуральные масла: секреты для идеальной кожи
Почему нельзя есть вяленую рыбу без термической обработки
Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения
Мельникова считает, что многие российские гимнасты могут быть вынуждены уйти из спорта

Миротворцы ООН остаются в Ливане несмотря на обострение конфликта

0:53
Мир

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) продолжают выполнять свои задачи, несмотря на рост напряжённости в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, подчеркнув, что миротворцы остаются на своих позициях, даже несмотря на запрос Израиля о возможной передислокации.

Миротворцы ООН остаются в Ливане несмотря на обострение конфликта
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Ребров, CC BY 3.0

Гутерреш выразил благодарность как военному, так и гражданскому персоналу ВСООНЛ за их преданность делу сохранения мира, особо отметив вклад государств, предоставляющих войска для миссии. Он также подчеркнул, что флаг ООН продолжает развеваться в зоне конфликта, символизируя стремление к стабильности и безопасности в регионе.

Таким образом, силы ООН в Ливане остаются важным элементом поддержания мира, несмотря на текущие вызовы и усиливающееся напряжение.

Уточнения

Миротво́рческие си́лы ООН (миротво́рческий континге́нт ООН; фр. Les casques bleus, нем. Blauhelme) — вооружённые контингенты государств — членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и так далее), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Экономика и бизнес
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий
Учёные выяснили, что путешествия снижают риск преждевременного старения
Если гроза застала в пути: 6 критически важных советов для водителей
Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься
В Варшаве арестованы граждане Украины и Таджикистана за стрельбу на рынке
Киевские власти опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину
Украина начала рассылать повестки по почте
Врач Гинзбург объяснил, откуда берётся желание съесть вредные вкусности
Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом
Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.