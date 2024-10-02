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Генсек ООН осудил удар Ирана по Израилю и отметил его бесполезность для палестинцев

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Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил резкую критику в адрес Ирана за недавнюю атаку на Израиль, подчеркнув, что такие действия не помогают палестинскому народу и не снижают уровень его страданий.

Генсек ООН осудил удар Ирана по Израилю и отметил его бесполезность для палестинцев
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации на Ближнем Востоке, Гутерреш обратил внимание на массированный ракетный обстрел, произошедший накануне, и выразил свою серьёзную обеспокоенность. Он отметил, что подобные удары не только не решают проблемы палестинцев, но и могут усугубить ситуацию в регионе.

По мнению генерального секретаря, такие действия не ведут к улучшению положения палестинского народа и лишь продолжают цикл насилия на Ближнем Востоке.

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш, или Гуте́рреш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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