Генсек ООН осудил удар Ирана по Израилю и отметил его бесполезность для палестинцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил резкую критику в адрес Ирана за недавнюю атаку на Израиль, подчеркнув, что такие действия не помогают палестинскому народу и не снижают уровень его страданий.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации на Ближнем Востоке, Гутерреш обратил внимание на массированный ракетный обстрел, произошедший накануне, и выразил свою серьёзную обеспокоенность. Он отметил, что подобные удары не только не решают проблемы палестинцев, но и могут усугубить ситуацию в регионе.
По мнению генерального секретаря, такие действия не ведут к улучшению положения палестинского народа и лишь продолжают цикл насилия на Ближнем Востоке.
Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш, или Гуте́рреш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.