Оппозиция Молдавии обвиняет ЦИК страны в иностранном финансировании

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В Молдавии разгорелся скандал вокруг финансирования Центризбиркома (ЦИК). Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил ЦИК в отсутствии независимости и прозрачности в отношении своих спонсоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

На сайте ЦИК размещена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта "Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов", который реализуется Программой развития ООН в Молдавии при финансовой поддержке различных международных организаций, включая Агентство США по международному развитию (USAID) и посольства Великобритании и Нидерландов.

Шор утверждает, что это свидетельствует о том, что ЦИК не является независимой организацией, а скорее инструментом в руках западных спонсоров, стремящихся повлиять на политический процесс в Молдавии. По его мнению, это спонсоры ЦИК, которые заинтересованы в том, чтобы Молдова стала частью Запада и военной базой.

Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов, однако ЦИК отклонил заявление депутата парламента Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат.

Оппозиция рассматривает решение ЦИК как часть кампании по политическому давлению, которую ведет президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Уточнения

Илан Миронович Шор (рум. Ilan Șor; род. 6 марта 1987, Тель-Авив, Израиль) — молдавский бизнесмен и политик. Примар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года.

