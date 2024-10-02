Литовский блогер призвал разобраться с родителями детей, слушающих русскую поп-музыку

Литовский блогер и телеведущий Раманаускас предложил отбирать детей у родителей, которые разрешают слушать русскую поп-музыку и смотреть российские фильмы. Он также предложил расстреливать их. Об этом сообщает издание "argumenti.ru”.

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Литовский политик Миндаугас Пуйдокас потребовал от спикеров парламента и главы МИД Литвы дать оценку высказываниям Раманаускас.

После этого блогер извинился за свои слова, объяснив, что высказывание относилось к гражданам Литвы, которые включают своим детям русскую музыку.

"Вот что я хочу сказать нашим русским и русскоязычным. Нет, мои дорогие, не вас я якобы призывал убивать. Это было не про вас, хотя искренне ненавижу то, что мы знаем как Русский мир со всеми его киркоровыми. Я имел в виду именно литовцев, которые потребляют такую российскую продукцию", — написал Раманаускас в соцсетях.

Уточнения

Литва́ - государство, расположенное в Северной Европе. Население составляет 2 893 887 человек (сентябрь, 2024). По территории и населению является самым большим прибалтийским государством.

