Россия объявила о новом раунде консультаций по Афганистану

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В Москве состоится новое раунда международных консультаций по Афганистану, которые пройдут в рамках "московского формата" 4 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на мероприятие, которое пройдет на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, приглашены представители различных стран, включая Афганистан, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Туркмению, Узбекистан и другие. Основная часть заседания пройдет в закрытом режиме.

Главным гостем мероприятия станет исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, который прибыть в Москву во главе делегации. На открытии мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с приветственным словом.

Участники консультаций будут обсуждать проблемы содействия афганскому национальному примирению и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в антитеррористической и антинаркотической областях. По итогам мероприятия планируется принятие совместного заявления.

Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану состоялось в сентябре 2023 года в Казани и было посвящено теме антитеррористического сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители различных стран, включая делегацию талибов.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км². Занимает 45-е место в мире по численности населения и 40-е по территории.

