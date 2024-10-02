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Украинцы массово избегают призывы в армию путем опеки над недееспособными

1:50
Мир

В последнее время на Украине наблюдается необычный тренд: мужчины стали массово оформлять опеку над недееспособными лицами, чтобы избежать мобилизации в армию. Этот факт был отмечен украинским изданием "Страна.ua".

Украинцы массово избегают призывы в армию путем опеки над недееспособными
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

По данным издания, за 2023 и неполный 2024 год было вынесено более 13 тысяч судебных решений об установлении опекунства над недееспособными лицами. В подавляющем большинстве случаев (80%) опекуны оказались мужчинами. Это резко контрастирует с ситуацией до начала войны, когда опекунство распределялось примерно поровну между мужчинами и женщинами (55% и 45% соответственно).

Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее сообщал, что более 200 тысяч мужчин поступили в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это не единственный способ избежать службы в армии. Украинцы призывного возраста также все чаще поступают в вузы на платное обучение, чтобы избежать мобилизации.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу в середине мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Для этого необходимо лично прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Документ также обязывает военнообязанных носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.

Уточнения

Опе́ка — один из видов семейного устройства малолетних (до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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