Россия призвала страны Ближнего Востока к сдержанности

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В связи с последними событиями на Ближнем Востоке официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала все стороны, вовлеченные в конфликт, к сдержанности и предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

По мнению Захаровой, необходимо избегать эскалации военно-политической напряженности, чтобы не допустить сползания региона в vực большой войны. Такой сценарий не отвечает интересам ни одной из стран Ближнего Востока. России рассчитывает, что все конструктивно настроенные международные игроки воспользуются имеющимися возможностями для предотвращения этого.

Напомним, что 1 октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, который был назван актом самообороны. Военные Израиля сообщили о выпуске около 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить. Согласно данным Израиля, среди гражданских лиц жертв нет. Однако СМИ сообщали о гибели предположительно палестинца из сектора Газа, который произошла на Западном берегу реки Иордан.

Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, но израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали оказать помощь своему главному союзнику на Ближнем Востоке.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

