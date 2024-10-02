Россия призвала страны Ближнего Востока к сдержанности

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала все стороны, вовлеченные в конфликт, к сдержанности и предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации.
По мнению Захаровой, необходимо избегать эскалации военно-политической напряженности, чтобы не допустить сползания региона в vực большой войны. Такой сценарий не отвечает интересам ни одной из стран Ближнего Востока. России рассчитывает, что все конструктивно настроенные международные игроки воспользуются имеющимися возможностями для предотвращения этого.
Напомним, что 1 октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, который был назван актом самообороны. Военные Израиля сообщили о выпуске около 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить. Согласно данным Израиля, среди гражданских лиц жертв нет. Однако СМИ сообщали о гибели предположительно палестинца из сектора Газа, который произошла на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, но израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали оказать помощь своему главному союзнику на Ближнем Востоке.
Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.