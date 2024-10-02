Rutube стал доступен только американским пользователям

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Российский видеохостинг Rutube сообщил через свой Telegram-канал, что его мобильное приложение неожиданно стало доступным только для пользователей из США в магазине Google Play.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Сообщение ironizovano отмечает, что вместо ожидаемых санкций приложение Rutube оказалось доступным исключительно в США. Американские пользователи теперь могут ознакомиться с русским стендапом и кулинарными мастер-классами по приготовлению пельменей. В то же время россияне с удивлением наблюдают, как их национальный видеохостинг превратился в "голливудский эксклюзив". По словам разработчиков, Google, пытаясь заблокировать приложение практически во всем мире, видимо, перепутал санкции, и вместо этого устроил неожиданный культурный обмен. Теперь американцы могут изучать, как вальсировать под "Калинку".

Корреспондент РИА Новости подтвердил, что мобильное приложение Rutube действительно недоступно в Google Play для большинства стран, и при поиске отображается только детская версия.

Ранее, в августе, приложение видеохостинга было удалено из App Store из-за санкций со стороны американской компании. Разработчики пообещали сделать все возможное для возвращения на платформу. В ответ Роскомнадзор направил письмо в App Store с требованием снять ограничения и объяснить причины удаления приложения.

Уточнения

Rutube («Рутьюб», или «Рутуб») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Предоставляет различный набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы блогов и стримингового вещания.

