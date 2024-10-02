Россия провела дипломатические встречи с послами арабских стран на фоне событий на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами арабских государств, аккредитованными в Москве, для обсуждения нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Согласно её словам, встреча прошла по инициативе послов, которые обратились с просьбой о встрече в среду. В ходе обсуждения особое внимание было уделено беспрецедентной волне насилия в регионе, а также необходимости как можно быстрее прекратить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта.

Захарова также отметила, что участники встречи выразили серьезную озабоченность в связи с возросшими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Особую тревогу вызвал ответный ракетный удар Ирана по территории Израиля 1 октября, который может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

