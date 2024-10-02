Такер Карлсон предупредил, что конфликт между США и Россией может уничтожить весь мир

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Американский журналист Такер Карлсон выразил серьезные опасения по поводу возможных последствий масштабного военного конфликта между США и Россией.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В интервью изданию American Conservative он отметил, что никто не может точно предсказать, что произойдет в случае современного ядерного столкновения, например, при взрыве ядерной бомбы вблизи атомного реактора.

Карлсон подчеркнул, что боится цепной реакции, которая может привести к полному уничтожению жизни на планете в течение года, если США продолжат вовлекаться в крупный конфликт с Россией. По его мнению, последствия такой войны могут быть катастрофическими для всего мира.

Ранее президент России Владимир Путин также затронул тему ядерного сдерживания на заседании Совета безопасности. Он предложил обновить государственную политику в этой области и заявил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие, если ее суверенитет будет поставлен под угрозу, включая случаи, когда агрессор применяет обычное оружие. Путин уточнил, что нападение на Россию со стороны неядерного государства при участии ядерной державы будет расценено как совместная атака.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже добавил, что подобные решения вынуждены принимать из-за растущего вмешательства Запада в украинский конфликт и амбиций Киева относительно "принуждения России к миру".

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года.

