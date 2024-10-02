S7 Airlines возобновляет полеты в Дубай через ближневосточное воздушное пространство

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Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) возобновила полеты из Москвы и Новосибирска в Дубай, после того как Росавиация дала разрешение на использование воздушного пространства Израиля, Ирана и Ирака.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad A380, CC BY 3.0

Согласно информации от перевозчика, рейс S7 3773, следующий из Москвы в Дубай, уже вылетел из аэропорта Домодедово. Рейс S7 5785, следующий из Новосибирска, также отправился в Дубай после получения официальных разъяснений от Росавиации.

Этот шаг стал возможным благодаря разрешению на полеты через воздушное пространство трех стран, что позволило авиакомпании оптимизировать маршруты и возобновить регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты.

Уточнения

S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске.

