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Политолог заявил об угрозе большой войны на Ближнем Востоке

1:50
Мир

Ближний Восток находится в преддверии большой войны. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал политолог Тофик Аббасов, комментируя атаку Ирана на Израиль 1 октября.

Политолог заявил об угрозе большой войны на Ближнем Востоке
Фото: Israel Defense Forces is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

"Иран сделал свой упреждающий сигнал, что если Израиль только посмеет поднять руку на нас, он столкнется с еще большим количеством ракет и наш ответ будет сокрушительным. Я не знаю, может быть, иранцы немного преувеличивают свои возможности. С другой стороны, Иран тоже уязвим", — отметил он.

По словам эксперта, израильское руководство пытается "нащупать такие болевые точки, поймать тонкий нерв".

"Это, скорее всего, нефтяная программа Ирана. С другой стороны, это ядерная программа, ядерные объекты. Да, они защищены очень надежно, потому что они находятся очень глубоко под землей в горной местности, в гористых местах. Но то, как они использовали 86 тяжелых американских бомб, чтобы снести Бейрутский квартал Дахия вместе со зданиями, огромную площадь, уничтожить лидера "Хезболлы", показывает, что израильтяне могут позволить это себе и на иранском направлении — тоже", — сказал собеседник Pravda. Ru.

Говоря о том, как Израиль отреагирует на атаку Ирана, Аббасов отметил, что, скорее всего, это будут авианалеты и ракетные нападения. По его словам, под прицелом будут ядерные объекты и нефтяная инфраструктура.

Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. 

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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