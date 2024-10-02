Такер Карлсон назвал демпартию главной угрозой нацбезопасности США

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что главная опасность для национальной безопасности США исходит не извне, а изнутри — от Демократической партии и органов безопасности. Он высказал это мнение в интервью изданию American Conservative.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Карлсон отметил, что, несмотря на заявления о том, что Иран, Россия и Северная Корея представляют основные угрозы для безопасности страны, он не разделяет этого мнения. По его словам, реальные угрозы исходят от внутренних политических сил и структур, ответственных за безопасность.

Ранее, в феврале, Карлсон побывал в Москве, где провел интервью с президентом России Владимиром Путиным. Двухчасовое обсуждение в значительной мере касалось украинского конфликта, а также отношений России с США, НАТО и Западом.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон ) — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года.

