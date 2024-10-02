Оппозиционный словацкий политик Шимечка сообщил о минироварнии его дома

Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и депутат парламента Михал Шимечка рассказал, что в его доме якобы было заложено взрывное устройство. Об этом он сообщил в среду на своей странице в социальной сети.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, CC BY-SA 2.0

Вечером во вторник неизвестный позвонил с сообщением о бомбе в доме политика. К счастью, в тот момент его четырехлетняя дочь не была дома, и эвакуация не потребовалась. Михал выразил благодарность сотрудникам службы охраны и специалистам по разминированию, которые оперативно проверили его жилище.

Шимечка связал этот инцидент с предыдущими угрозами в адрес его семьи и обвинил правящую коалицию в разжигании ненависти в обществе. Он подчеркнул, что подобные действия только усугубляют радикализацию и polarization в стране. Политик призвал своих политических оппонентов прекратить разжигание вражды и вернуться к конструктивному диалогу.

Инцидент с угрозой произошел вскоре после того, как в середине сентября Михал Шимечка был отстранен от должности вице-спикера парламента. Причиной стали подозрения в неправомерном получении государственных дотаций его родственниками. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что аудит в министерстве юстиции выявил факты махинаций с финансированием, которые могли касаться не только этого ведомства, но и других государственных структур.

Шимечка, в свою очередь, отверг обвинения, объяснив, что организации, упомянутые премьером, получают гранты не только из государственного бюджета, но и от Европейского союза, а также частных доноров. По его мнению, требования его отставки были связаны с попыткой политических соперников neutralize его оппозиционную деятельность.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

