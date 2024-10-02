Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литовский блогер призвал разобраться с родителями детей, слушающих русскую поп-музыку
Врач Матюхина рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа при насморке
Виктория Дайнеко объяснила, почему не хочет снова жить в США: волновал один вопрос
Теннисист Рублёв столкнулся с серьёзными последствиями после US Open, когда ему грозила ампутация
Россия объявила о новом раунде консультаций по Афганистану
Невеста Григория Лепса оправдалась за переезд в Лондон: у нас не дают такого образования
Украинцы массово избегают призывы в армию путем опеки над недееспособными
Эффективная методика для увеличения картофельного урожая
Стойкий аромат будет обеспечен: куда лучше распылять духи

Оппозиционный словацкий политик Шимечка сообщил о минироварнии его дома

Мир

Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и депутат парламента Михал Шимечка рассказал, что в его доме якобы было заложено взрывное устройство. Об этом он сообщил в среду на своей странице в социальной сети.

Оппозиционный словацкий политик Шимечка сообщил о минироварнии его дома
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, CC BY-SA 2.0

Вечером во вторник неизвестный позвонил с сообщением о бомбе в доме политика. К счастью, в тот момент его четырехлетняя дочь не была дома, и эвакуация не потребовалась. Михал выразил благодарность сотрудникам службы охраны и специалистам по разминированию, которые оперативно проверили его жилище.

Шимечка связал этот инцидент с предыдущими угрозами в адрес его семьи и обвинил правящую коалицию в разжигании ненависти в обществе. Он подчеркнул, что подобные действия только усугубляют радикализацию и polarization в стране. Политик призвал своих политических оппонентов прекратить разжигание вражды и вернуться к конструктивному диалогу.

Инцидент с угрозой произошел вскоре после того, как в середине сентября Михал Шимечка был отстранен от должности вице-спикера парламента. Причиной стали подозрения в неправомерном получении государственных дотаций его родственниками. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что аудит в министерстве юстиции выявил факты махинаций с финансированием, которые могли касаться не только этого ведомства, но и других государственных структур.

Шимечка, в свою очередь, отверг обвинения, объяснив, что организации, упомянутые премьером, получают гранты не только из государственного бюджета, но и от Европейского союза, а также частных доноров. По его мнению, требования его отставки были связаны с попыткой политических соперников neutralize его оппозиционную деятельность.

Уточнения

Слова́кия  — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Авто
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Апелляция Валиевой на дисквалификацию отклонена швейцарским судом
Актриса Валерия Ланская рассказала о борьбе с сахарным диабетом: хочется плакать
Пьяному водителю из Челябинска грозит срок лишения свободы до 12 лет
Как предотвратить повреждение глушителя из-за конденсата
Rutube стал доступен только американским пользователям
Россия провела дипломатические встречи с послами арабских стран на фоне событий на Ближнем Востоке
В Новосибирске задержана банда пособников нелегальных мигрантов
Такер Карлсон предупредил, что конфликт между США и Россией может уничтожить весь мир
Политолог заявил об угрозе большой войны на Ближнем Востоке
S7 Airlines возобновляет полеты в Дубай через ближневосточное воздушное пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.