МИД Греции осудил теракт в Тель-Авиве

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Министерство иностранных дел Греции решительно осудило террористический акт в Тель-Авиве, в результате которого погиб, в том числе, гражданин Греции. Об этом говорится в заявлении, распространенном греческим внешнеполитическим ведомством.

Фото: web.archive.org by G Da, CC BY-SA 3.0

"Мы категорически осуждаем вчерашний теракт в районе Яффо Тель-Авива. С глубокой печалью сообщаем, что среди жертв нападения — гражданин Греции, житель Иерусалима. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в тексте.

Напомним, согласно результатам расследования, двое террористов начали нападение, когда зашли в остановившийся на станции трамвай и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима в Тель-Авиве-Яффо и стреляли в находившихся там гражданах. Полицейское расследование установило, что террористами, совершившими эту атаку, были палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был убит на месте, а другой получил тяжелые ранения. У преступников были оружие М16, боеприпасы и ножи.

Уточнения

Гре́ция - государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

