Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карьерный консультант рассказал, на какой работе платят 900 тысяч рублей в месяц
Политолог о последствиях звонка Шольца Путину
Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать
Оптимальная цель: диетолог рассказала, сколько сахара можно съедать каждый день
Долго не живут: названы марки автомобилей с худшей устойчивостью к коррозии
Ани Лорак после помолвки улетела с возлюбленным в Венецию
Когда можно есть хинкали без вреда для здоровья
МИД Греции осудил теракт в Тель-Авиве
Актриса Софья Синицына раскрыла подробности личной жизни: единственный, с кем я познакомила дочь

Импичмент Макрона отклонен

0:46
Мир

Законодательная комиссия Национального собрания Франции отвергла предложение левой партии "Неподчинившаяся Франция" об инициировании процедуры импичмента в отношении президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

Импичмент Макрона отклонен
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Согласно информации телеканала, данную инициативу поддержали 15 депутатов, в то время как 54 парламентария проголосовали против нее.

17 сентября предложение о начале процедуры импичмента президента Макрона было одобрено в руководящем органе Национального собрания Франции с перевесом в 12 голосов против 10. Однако для дальнейшего продвижения данного документа требовалось одобрение 2/3 депутатов французского парламента.

Уточнения

Импи́чмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц государственного исполнения, с возможным последующим их отстранением от должности. Обвинение уличает лицо в актах, совершённых незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Красота и стиль
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Мирра Андреева завоевала место в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине
AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность
Политолог назвал губернаторов, рискующих лишиться своего места
Певица Виктория Дайнеко высказалась о новом возлюбленном: его прозвали Романом
Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Костенко выложила архивное фото и спровоцировала слухи об изменах Тарасова
Готовим витаминный салат с морковью, капустой и яблоком
Простые способы повысить урожай огурцов с помощью йода
Что делать при контакте с ртутью
Отар Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции: я живой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.