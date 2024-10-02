Импичмент Макрона отклонен

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Законодательная комиссия Национального собрания Франции отвергла предложение левой партии "Неподчинившаяся Франция" об инициировании процедуры импичмента в отношении президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Согласно информации телеканала, данную инициативу поддержали 15 депутатов, в то время как 54 парламентария проголосовали против нее.

17 сентября предложение о начале процедуры импичмента президента Макрона было одобрено в руководящем органе Национального собрания Франции с перевесом в 12 голосов против 10. Однако для дальнейшего продвижения данного документа требовалось одобрение 2/3 депутатов французского парламента.

Уточнения

Импи́чмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц государственного исполнения, с возможным последующим их отстранением от должности. Обвинение уличает лицо в актах, совершённых незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

