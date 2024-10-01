Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Африки и Ближнего Востока

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Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил в интервью ТАСС, что Россия активно работает над соглашениями о безвизовом режиме с девятью странами Африки и Ближнего Востока.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Климов отметил, что проработка соглашений об отмене визовых требований для краткосрочных поездок (обычно до 90 дней) ведётся с рядом дружественных стран. Он не уточнил возможные сроки завершения этого процесса, так как переговоры по различным проектам находятся на разных стадиях и имеют свои особенности.

Климов также подчеркнул, что общественность будет незамедлительно информироваться о достижении конкретных результатов, которые воплотятся в документально оформленных двусторонних договоренностях.

Уточнения

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

