Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает ракетные удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения.
Мишель подчеркнул, что нападение Ирана на Израиль представляет серьёзную угрозу региональной безопасности. Он выразил уверенность, что опасная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна немедленно прекратиться. Мишель также отметил, что региональная война не соответствует интересам ни одной из сторон. Евросоюз готов активно поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение о том, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля.
Европейский совет (англ. European Council, фр. Conseil européen) — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС.
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Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.