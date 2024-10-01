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В Канаде отклонили попытку вынести вотум недоверия премьер-министру Трюдо

0:59
Мир

Нижняя палата парламента Канады отклонила вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо из Либеральной партии. По итогам голосования, 121 депутат проголосовал за вотум недоверия, а 207 — против.

В Канаде отклонили попытку вынести вотум недоверия премьер-министру Трюдо
Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны, CC BY 2.0

Спикер нижней палаты Грег Фергюс, также представляющий Либеральную партию, объявил, что предложение отклонено.

На прошлой неделе нижняя палата уже отклонила первую попытку вотума недоверия, вынесенного оппозиционной Консервативной партией.

Ранее Либеральная партия Трюдо оказалась в уязвимом положении после того, как Новая демократическая партия Канады, с которой у неё было соглашение, отозвала свою поддержку. Согласно опросам общественного мнения, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за высокой инфляции, в то время как поддержка Консервативной партии продолжает расти.

Уточнения

Во́тум дове́рия в режиме парламентской демократии — голосование парламента, на котором депутаты решают, оказывать или нет своё доверие действующему правительству.

Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́  — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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