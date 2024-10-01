В Канаде отклонили попытку вынести вотум недоверия премьер-министру Трюдо

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Нижняя палата парламента Канады отклонила вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо из Либеральной партии. По итогам голосования, 121 депутат проголосовал за вотум недоверия, а 207 — против.

Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны, CC BY 2.0

Спикер нижней палаты Грег Фергюс, также представляющий Либеральную партию, объявил, что предложение отклонено.

На прошлой неделе нижняя палата уже отклонила первую попытку вотума недоверия, вынесенного оппозиционной Консервативной партией.

Ранее Либеральная партия Трюдо оказалась в уязвимом положении после того, как Новая демократическая партия Канады, с которой у неё было соглашение, отозвала свою поддержку. Согласно опросам общественного мнения, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за высокой инфляции, в то время как поддержка Консервативной партии продолжает расти.

Уточнения

Во́тум дове́рия в режиме парламентской демократии — голосование парламента, на котором депутаты решают, оказывать или нет своё доверие действующему правительству.



Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.

