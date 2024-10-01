В России заявили о провале администрации Байдена из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена полностью провалилась в своих усилиях на Ближнем Востоке. По её словам, заявления из Белого дома показывают полную беспомощность в разрешении текущих кризисов.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Захарова отметила, что кровавая драма только начинает набирать обороты, а невнятные заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации справиться с ситуацией. Она также подчеркнула, что усилия госсекретаря Энтони Блинкена привели к огромному числу жертв и тупиковой ситуации.

Эти комментарии были сделаны после ракетного удара Ирана по Израилю, о котором Захарова сообщила в своём Telegram-канале.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Имеет дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол (2020). Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.

