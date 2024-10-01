Совбез ООН намерен провести срочное заседание по Ближнему Востоку

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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке в среду. Об этом сообщили журналистам в миссии Швейцарии, которая председательствует в Совете Безопасности в октябре.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Заседание состоится на фоне атаки Ирана на Израиль и начала израильских рейдов против "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана. Открытое заседание начнется в 10 утра по местному времени (17:00 мск).

После открытого заседания члены Совбеза проведут закрытые консультации.

Уточнения

Сове́т Безопа́сности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

