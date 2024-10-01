Евросоюз решительно осуждает нападение Ирана на Израиль

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.
Он отметил, что опасный цикл атак и возмездия может выйти из-под контроля, и призвал к немедленному прекращению огня во всем регионе.
Боррель выразил свою позицию на своей странице в соцсетях, подчеркнув, что Ближний Восток нуждается в немедленном урегулировании конфликта.
Жозе́п Борре́ль Фонте́льес — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.