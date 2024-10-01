Евросоюз решительно осуждает нападение Ирана на Израиль

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU, CC BY 2.0

Он отметил, что опасный цикл атак и возмездия может выйти из-под контроля, и призвал к немедленному прекращению огня во всем регионе.

Боррель выразил свою позицию на своей странице в соцсетях, подчеркнув, что Ближний Восток нуждается в немедленном урегулировании конфликта.

Уточнения

Жозе́п Борре́ль Фонте́льес — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.

