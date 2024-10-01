Финляндия осуждает атаку Ирана по Израилю

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила во вторник, что Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль.
Она подчеркнула, что дестабилизирующие действия Ирана представляют угрозу миру на Ближнем Востоке и призвала все стороны проявить максимальную сдержанность.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение о том, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
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