Финляндия осуждает атаку Ирана по Израилю

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила во вторник, что Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Она подчеркнула, что дестабилизирующие действия Ирана представляют угрозу миру на Ближнем Востоке и призвала все стороны проявить максимальную сдержанность.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение о том, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.

