Во вторник вечером группа гражданских активистов и оппозиционных политиков организовала пикет у здания администрации президента Молдавии, выражая недовольство пребыванием Майи Санду у власти.
Акция была транслирована онлайн в социальных сетях. Протестующие стучали в барабаны и скандировали лозунги, символически отсчитывая дни до окончания президентского срока Санду.
Лидер движения "Гайдуки", депутат Кишиневского городского совета от коммунистической партии Андрей Доментюк заявил, что Майя Санду находится у власти слишком долго и ей осталось всего 20 дней до ухода.
Акция прошла мирно, и полиция не вмешивалась в действия манифестантов.
Очередные президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября. На данный момент зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Избирательная кампания сопровождается рядом скандалов.
С мая 2022 года оппозиция проводит антиправительственные акции, требуя отставки президента и кабинета министров. Протестующие обвиняют власти в экономических кризисах и давлении на оппонентов.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.