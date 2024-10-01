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Протестующие в Молдавии начали обратный отсчет "времени Санду"

1:17
Мир

Во вторник вечером группа гражданских активистов и оппозиционных политиков организовала пикет у здания администрации президента Молдавии, выражая недовольство пребыванием Майи Санду у власти.

Протестующие в Молдавии начали обратный отсчет "времени Санду"
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Акция была транслирована онлайн в социальных сетях. Протестующие стучали в барабаны и скандировали лозунги, символически отсчитывая дни до окончания президентского срока Санду.

Лидер движения "Гайдуки", депутат Кишиневского городского совета от коммунистической партии Андрей Доментюк заявил, что Майя Санду находится у власти слишком долго и ей осталось всего 20 дней до ухода.

Акция прошла мирно, и полиция не вмешивалась в действия манифестантов.

Очередные президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября. На данный момент зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Избирательная кампания сопровождается рядом скандалов.

С мая 2022 года оппозиция проводит антиправительственные акции, требуя отставки президента и кабинета министров. Протестующие обвиняют власти в экономических кризисах и давлении на оппонентов.

Уточнения

Молда́вия  — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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