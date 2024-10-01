Иран не избирал своей цеью гражданские объеты при ударе по Израилю

По данным агентства Fars, ссылающегося на осведомленный источник, Иран не ставил своей целью жилые районы Израиля при ракетных ударах, проведенных во вторник вечером. Однако, в результате работы израильских систем ПВО, некоторые ракеты могли изменить траекторию и попасть в гражданские объекты.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Источник отметил, что жилые районы не были целью ракетной атаки, осуществленной Ираном в тот вечер, но возможно, что действия израильской ПВО могли привести к изменению курса некоторых ракет, что могло вызвать поражение гражданских целей.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

