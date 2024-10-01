США поставили Иран в угол своей поддержкой Израиля

Бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари считает, что подходы США к Израилю загнали Иран в угол.

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Аскари заявил РИА Новости, что любой здравомыслящий человек должен понимать, что Иран оказался в крайне сложной ситуации из-за безусловной поддержки США Израиля. По его мнению, это создаёт опасную обстановку, когда одна страна даёт другой полный карт-бланш на распространение хаоса, обещая всегда прийти на помощь оружием, деньгами, разведывательной информацией, политической поддержкой и даже собственной армией при необходимости.

Аскари также подчеркнул, что эта война является не только израильской, но и американской. Созданный США беспорядок видит весь мир, и это обязательно скажется на самих Штатах.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

