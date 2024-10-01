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Америка намерена увеличить санкционное давление на Иран после атаки по Израилю

Мир

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана в связи с ракетной атакой Тегерана на Израиль.

Америка намерена увеличить санкционное давление на Иран после атаки по Израилю
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Жан-Пьер отметила, что США продолжают усиливать давление на Иран. Расширенные санкции остаются в силе, и они будут продолжать их усиливать. Она также добавила, что Белый дом планирует предоставить больше информации по этому вопросу в будущем.

Уточнения

Кари́н Жан-Пье́р (англ. Karine Jean-Pierre; род. 13 августа 1974, Фор-де-Франс) — американский политический деятель гаитянского происхождения, пресс-секретарь Белого дома.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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