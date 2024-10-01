Швецария осудила иранскую атаку против Израиля

МИД Швейцарии решительно осудил ракетную атаку Ирана на Израиль, сообщив об этом в соцсетях.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале информацию о том, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.
Швейцария выразила серьёзную обеспокоенность в связи с ракетной атакой и подчеркнула, что решительно осуждает это нападение Ирана, поскольку оно значительно увеличивает риск серьёзной эскалации в регионе. Военные действия должны быть немедленно прекращены для обеспечения деэскалации ситуации.
Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
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