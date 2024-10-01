Америка предупреждает о последствиях атаки Ирана по Израилю

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Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не стремятся к дальнейшему обострению конфликта после ударов Ирана по Израилю, однако считают необходимым, чтобы эти атаки имели последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM

Миллер подчеркнул на брифинге, что США не хотят видеть продолжение эскалации напряжённости, но одновременно дали понять, что атака Ирана должна повлечь за собой определённые последствия.