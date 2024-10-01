Америка предупреждает о последствиях атаки Ирана по Израилю

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не стремятся к дальнейшему обострению конфликта после ударов Ирана по Израилю, однако считают необходимым, чтобы эти атаки имели последствия.
Миллер подчеркнул на брифинге, что США не хотят видеть продолжение эскалации напряжённости, но одновременно дали понять, что атака Ирана должна повлечь за собой определённые последствия.
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Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.